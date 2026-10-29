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Vives critiques de « Katz » à l'encontre d'« Eisenkot » au sujet de la guerre contre l'Iran

29 octobre 2026 - 18:33
Code d'info: 1884139
Source: ABNA
Vives critiques de « Katz » à l'encontre d'« Eisenkot » au sujet de la guerre contre l'Iran

Le ministre de la Guerre du régime sioniste, tout en critiquant vivement les déclarations du principal rival de Benjamin Netanyahou aux élections de la Knesset, a affirmé que l'armée israélienne exécuterait toute décision concernant l'Iran

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant le site d'information Arab 48, « Israël Katz », ministre de la Guerre du régime sioniste, tout en critiquant vivement les récentes déclarations de « Gadi Eisenkot », chef du parti « Yesh Atid » et principal rival de Benjamin Netanyahou aux élections de la Knesset de ce régime, a déclaré que l'armée israélienne exécuterait toute décision concernant l'Iran

Selon ce rapport, Israël Katz a qualifié l'appel de Gadi Eisenkot aux commandants des institutions de sécurité du régime sioniste à résister aux pressions politiques de « non démocratique et éloigné de la réalité »

Katz a nié l'existence de divergences entre les niveaux militaire et politique du régime d'occupation au sujet de l'Iran et a affirmé : l'armée israélienne exécutera toute décision prise à cet égard et participe à toutes les consultations et discussions concernant l'Iran

Le ministre de la Guerre du régime d'occupation a ajouté : Eisenkot, en s'adressant aux hauts commandants de l'armée et en les appelant à désobéir aux ordres du Premier ministre, du ministre de la Guerre et des institutions de sécurité disposant de pouvoirs légaux, a en réalité tenu des propos « non démocratiques et éloignés de la réalité ». Les paroles d'Eisenkot sont la continuation de la « campagne mensongère » que lui et ses alliés ont lancée au cours des élections ; une campagne fondée sur l'affirmation de l'existence de divergences entre les niveaux militaire et politique sur la manière de traiter l'Iran

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