Vives critiques de « Katz » à l'encontre d'« Eisenkot » au sujet de la guerre contre l'Iran

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant le site d'information Arab 48, « Israël Katz », ministre de la Guerre du régime sioniste, tout en critiquant vivement les récentes déclarations de « Gadi Eisenkot », chef du parti « Yesh Atid » et principal rival de Benjamin Netanyahou aux élections de la Knesset de ce régime, a déclaré que l'armée israélienne exécuterait toute décision concernant l'Iran

Selon ce rapport, Israël Katz a qualifié l'appel de Gadi Eisenkot aux commandants des institutions de sécurité du régime sioniste à résister aux pressions politiques de « non démocratique et éloigné de la réalité »

Katz a nié l'existence de divergences entre les niveaux militaire et politique du régime d'occupation au sujet de l'Iran et a affirmé : l'armée israélienne exécutera toute décision prise à cet égard et participe à toutes les consultations et discussions concernant l'Iran

Le ministre de la Guerre du régime d'occupation a ajouté : Eisenkot, en s'adressant aux hauts commandants de l'armée et en les appelant à désobéir aux ordres du Premier ministre, du ministre de la Guerre et des institutions de sécurité disposant de pouvoirs légaux, a en réalité tenu des propos « non démocratiques et éloignés de la réalité ». Les paroles d'Eisenkot sont la continuation de la « campagne mensongère » que lui et ses alliés ont lancée au cours des élections ; une campagne fondée sur l'affirmation de l'existence de divergences entre les niveaux militaire et politique sur la manière de traiter l'Iran