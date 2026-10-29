Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le service des relations publiques de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé dans un communiqué : trois pétroliers en infraction ont explosé lors du passage par une route illégale au sud du détroit d'Ormuz et ont été abandonnés sur la côte sud du détroit d'Ormuz

Dans ce communiqué, il est indiqué :

Au cours des dernières vingt-quatre heures, trois pétroliers en infraction, lors du passage par la route illégale du sud du détroit d'Ormuz, après avoir heurté une mine, ont explosé et pris feu et ont été abandonnés sur la côte sud du détroit d'Ormuz

Ces pétroliers, après avoir éteint tous leurs systèmes radar et de navigation et ignoré les avertissements de la marine des CGRI, tentaient de sortir de la route illégale du sud du détroit d'Ormuz, et ont explosé en heurtant une mine marine

La marine des CGRI annonce que la route illégale dans le détroit d'Ormuz est contaminée et que les propriétaires et les équipages des navires sont responsables du passage par ces routes et ne doivent pas prêter attention aux illusions du CENTCOM dans le cyberespace

La réalité se manifeste sur le terrain, toute action provocatrice avec le soutien et la malice de l'armée américaine qui ignorerait les règles de ce détroit sera traitée avec fermeté