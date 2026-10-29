Afghanistan : les talibans menacent d’expulser 250 familles chiites à l’ouest de Kaboul

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon des sources locales, les talibans ont averti environ 250 familles vivant dans les passages 44 et 63 du quartier de Kateh-Bolandi, dans le secteur de Dasht-e Barchi, à l’ouest de Kaboul, qu’elles devaient évacuer leurs maisons.

D’après ces sources, les talibans auraient déclaré que si les familles refusaient de partir, les 30 personnes détenues à la suite de précédentes protestations contre cette affaire ne seraient pas libérées. Les habitants seraient également exposés à des arrestations et à la démolition de leurs logements.

Ces menaces seraient liées à un différend portant sur la propriété d’environ 41 jeribs de terrain dans le quartier. Selon les sources locales, une personne affirmant que ces terres appartiennent à « Pashtani Bang » chercherait à prendre possession de cette zone. Les habitants contestent cette revendication.

Les familles concernées affirment vivre dans ce quartier depuis plus de 30 ans et détenir des documents attestant de leur propriété. Selon les sources locales, les gouvernements afghans précédents, depuis celui du docteur Najibullah jusqu’à celui d’Ashraf Ghani, avaient reconnu les droits de propriété des habitants sur ces terrains.

Arrestation du représentant du quartier et de plusieurs notables

Selon les sources locales, Asadullah Mirzaï, représentant du quartier, ainsi que plusieurs anciens et notables locaux, ont été arrêtés alors qu’ils protestaient contre la tentative de prise de possession des terrains et défendaient les droits des habitants.

D’après les informations rapportées, ces personnes sont détenues au commandement de la police de Kaboul. Leur arrestation intervient alors que les habitants réclament l’examen de leurs documents de propriété et des mesures visant à empêcher la prise de possession d’environ 250 parcelles.

Les sources locales signalent également que 30 autres personnes sont détenues dans le cadre de cette affaire. Toutefois, aucune information indépendante détaillée n’a été publiée sur l’identité de l’ensemble des personnes arrêtées, les accusations portées contre elles ou leur situation juridique.

Des expulsions et des démolitions déjà signalées dans l’ouest de Kaboul

Des médias afghans ont fait état, ces derniers mois, d’autres conflits fonciers et de démolitions de logements dans des quartiers hazaras de l’ouest de Kaboul.

Dans un article publié le 1er octobre 2026, le quotidien Etilaatroz a rapporté que les talibans avaient engagé, dans le secteur de Régrission, à Dasht-e Barchi, la démolition de maisons et le déplacement forcé d’habitants, en affirmant que les terrains concernés appartenaient à l’émirat.

Selon ce média, plus de 1 500 familles auraient été contraintes de quitter cette zone au cours des derniers mois. Les habitants ont déclaré que leurs documents coutumiers de propriété et leur longue présence dans le quartier ne les avaient pas protégés contre la destruction de leurs maisons.

Par ailleurs, un autre média a rapporté, le 13 septembre 2026, que la municipalité administrée par les talibans avait interdit jusqu’à nouvel ordre les transactions foncières et les constructions dans le secteur de Qala-e Qazi, à Dasht-e Barchi. Selon cette publication, cette décision avait été prise à la demande de la commission des talibans chargée de prévenir l’accaparement des terres et de récupérer les terrains considérés comme usurpés.

Des garanties juridiques insuffisantes dans certaines procédures foncières

Dans son rapport sur la situation en Afghanistan, publié en février 2026, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile a également examiné les procédures engagées par les talibans pour récupérer des terrains revendiqués comme propriétés de l’État.

Selon ce rapport, de vastes superficies ont été classées dans certaines régions comme propriétés publiques ou terres appartenant à l’émirat. L’agence indique que ces procédures se sont parfois déroulées dans des conditions marquées par un manque de transparence et l’insuffisance des garanties juridiques. Dans certains cas, les propriétaires concernés n’auraient pas eu la possibilité de présenter leurs documents, de contester les décisions ou d’obtenir une indemnisation.

À ce stade, les informations concernant le différend foncier de Kateh-Bolandi, les documents de propriété détenus par les familles, le nombre exact de personnes arrêtées et les menaces signalées contre les habitants n’ont pas été confirmées de manière indépendante. Aucune déclaration officielle des talibans concernant cette affaire n’est mentionnée dans les informations consultées.

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