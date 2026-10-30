Le désespoir de l'Amérique : appel au G20 pour protéger les routes maritimes

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA, « Marco Rubio », secrétaire d'État des États-Unis, a écrit sur X : Lors de la réunion d'aujourd'hui des ministres des Affaires étrangères du G20, j'ai clairement souligné que la sécurité maritime et la sécurité alimentaire sont le fondement de la sécurité économique.

Dans des conditions où l'agression de Washington contre le territoire de l'Iran a provoqué l'insécurité du détroit d'Ormuz et la perturbation des chaînes d'approvisionnement alimentaire et énergétique mondiales, le secrétaire d'État des États-Unis a ajouté : Les États-Unis, dans le cadre de l'agenda « L'Amérique d'abord », encouragent leurs partenaires à protéger les routes maritimes, à renforcer la sécurité alimentaire et à réduire les conséquences économiques des crises géopolitiques.

La réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 se tiendra les 30 et 31 octobre 2026 (8 et 9 Aban 1405) sous l'hospitalité des États-Unis dans la ville d'Atlanta, État de Géorgie. La présidence de cette réunion est assurée par le secrétaire d'État des États-Unis, et des sujets tels que les défis de l'économie mondiale, la sécurité énergétique et alimentaire, la protection des routes maritimes, le renforcement des chaînes d'approvisionnement et les conséquences économiques des crises géopolitiques figurent à son ordre du jour.

Cette réunion se tient dans des conditions où les divergences des membres du G20 sur la guerre en Ukraine, les évolutions en Asie occidentale et les relations avec la Russie jettent une ombre sur la coopération internationale.

Le G20 est un forum international de dialogue et de coordination sur les questions économiques importantes du monde, auquel 19 pays ainsi que l'Union européenne et l'Union africaine sont membres. Le sommet des chefs d'État de ce groupe est également prévu les 14 et 15 décembre 2026 (23 et 24 Azar 1405) à Miami, aux États-Unis.