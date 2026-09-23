Nous n'acceptons pas le langage de l'intimidation ; la bombe atomique est en Israël mais les inspecteurs sont en Iran

Selon le rapport du correspondant d'Abna, Masoud Pezeshkian, le président, dans son discours à la quatre-vingt-unième Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis, a déclaré : hier, le président de l'Amérique dans son discours a déclaré l'Iran terroriste alors que nous sommes victimes du terrorisme.

Il a ajouté : je viens d'un Iran où [les Américains et les Israéliens] ont assassiné notre leader sans aucune raison légale. Je viens d'un Iran où ils ont bombardé une école et tué nos élèves avec des armes américaines et israéliennes, alors qu'ils n'avaient commis aucune faute et aucun crime.

Le président a noté : Lamerd est l'une des villes d'Iran, ils ont bombardé la salle de sport où les enfants faisaient du sport, l'Amérique y a bombardé avec des bombes à fragmentation qui se divisaient en plusieurs milliers de morceaux et a tué. De même, des scientifiques, des gens, des femmes et des enfants, et des enfants innocents qui n'avaient commis aucune faute ont été bombardés et tués. Ceux qui sont terroristes et forment le terrorisme nous disent que vous êtes terroristes alors que nous nous défendons et ne sommes pas terroristes.

Il a poursuivi : l'Amérique et Israël nous ont attaqués avec les dernières technologies et équipements, et notre peuple s'est levé avec force et a résisté, mais nous n'avons pas courbé la tête devant eux et avons répondu. Cependant, nous n'avons pas ciblé les civils. Ils ont attaqué depuis les terres d'où ils venaient, notre école, notre hôpital, notre université, les ponts et notre infrastructure, et toutes ces actions sont contraires aux lois internationales.

Le président a dit : nous ne voulons rien et avons trouvé notre propre réponse. Nous voulons la force nécessaire ; car une nation qui ne peut pas se défendre est écrasée dans ce monde. C'est un monde où les puissants, au lieu de penser aux gens, à l'humanité, à la justice et à la démocratie, sont cause de dévastation, de destruction et d'anéantissement, et quiconque ils veulent détruire, ils l'appellent terroriste.

Il a ajouté : nous voulons de l'énergie pour le développement. Pendant des années, on parle du programme nucléaire iranien avec le langage des centrifugeuses, de l'enrichissement, des sanctions et des bombes, mais pour notre nation, la technologie nucléaire fait partie du droit au développement. L'énergie nucléaire pour nos malades est un traitement, pour l'agriculture la sécurité alimentaire, pour l'industrie la technologie et pour l'avenir une électricité durable.