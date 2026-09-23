Sanaa : si l'Amérique intervient pour soutenir l'Arabie saoudite, nous attaquerons ses intérêts

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, un conseiller militaire de l'armée et des combattants yéménites a déclaré aujourd'hui mercredi à l'AFP que si Washington intervient pour soutenir l'Arabie saoudite dans le conflit au Yémen ou tente d'ouvrir le détroit de Bab al-Mandab, ce groupe attaquera les intérêts de l'Amérique en Asie occidentale.

Abed Mohammad al-Thawr, conseiller militaire du Yémen, a déclaré à ce sujet : si l'Amérique ose effectuer une intervention militaire avec ses flottes ou tente de prendre le contrôle de Bab al-Mandab, cette action sera pour eux et pour tout autre une ligne rouge.

Ce conseiller militaire yéménite a souligné : nous nous battrons à ce sujet.