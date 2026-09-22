Selon l'agence de presse ABNA, le journal italien « La Repubblica », citant des sources gouvernementales de haut niveau, a révélé que ce pays procède rapidement et de manière secrète au transfert et au déplacement d'un certain nombre de ses avions de combat sur la base aérienne de Taïf en Arabie saoudite.

Selon ce rapport, les autorités italiennes craignent que lesdits avions de combat ne soient la cible d'attaques des forces yéménites. Auparavant, cette base avait déjà été la cible des forces armées du Yémen, et l'un des avions Eurofighter avait été gravement endommagé.

Des sources informées ont souligné que deux avions de transport militaire de type C-130J figuraient en tête des équipements et du matériel qui ont été rapidement déplacés en raison de l'exposition à un danger direct et grave. Pendant ce temps, des centaines de militaires italiens sont toujours stationnés à l'intérieur de la base de Taïf, et les services de renseignement à Rome examinent des options de retrait partiel ou complet des forces.

Les rapports publiés indiquent que les autorités yéménites ont notifié à l'Italie qu'elles n'étaient pas en guerre avec ce pays, mais que font les avions de combat italiens en Arabie saoudite ?

Il convient de noter que les systèmes de défense aérienne de l'Arabie saoudite ne sont pas capables de faire face aux attaques du Yémen et de protéger les bases militaires de ce pays et les bases étrangères.