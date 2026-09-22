Message du Guide suprême de l'Iran suite au décès de l'ayatollah al-Ozma Shobeiri

Selon l'agence de presse ABNA, le Guide suprême de la Révolution islamique a présenté ses condoléances suite au décès de l'ayatollah al-Ozma Shobeiri, qu'Allah le Très-Haut soit satisfait de lui, éminent juriste et l'un des chercheurs de premier rang du chiisme.

Au nom d'Allah, le Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

La triste nouvelle du décès du grand maître, l'éminent juriste l'ayatollah al-Ozma Shobeiri, qu'Allah le Très-Haut soit satisfait de lui, nous est parvenue. Ce savant vénéré a passé toute sa vie bénie, à l'exception de quelques premières années de son enfance, sur la voie de l'apprentissage, de l'enseignement et de la recherche, et a toujours été considéré par ses pairs en âge et en génération ainsi que par ses professeurs comme une personnalité chercheuse et profondément réfléchie. Sa maîtrise des différentes sciences liées à la déduction des règles religieuses s'accompagnait de finesse et de la prise en compte de tous les détails. Les séances de cours de ce grand homme, même lorsque le nombre des participants ne dépassait pas quelques personnes, étaient connues comme des séances d'étude approfondie et d'examen minutieux, et c'était à juste titre.

Grâce à Dieu, au cours des trois dernières décennies environ, beaucoup ont eu l'honneur de bénéficier de sa précieuse présence dans la mesure de leurs capacités et de puiser pour leurs cercles scientifiques et leur enseignement. Sa présence était un lieu de don et de réception, même lorsqu'après le cours il se dirigeait vers sa noble demeure. Outre son autorité scientifique incontestable, son comportement modeste et paternel envers les étudiants et les savants était également évident et instructif.

Sans aucun doute, la perte de cette personnalité éminente a créé une brèche dans les rangs des chercheurs de premier rang du chiisme à l'époque contemporaine, dont la compensation prendra peut-être beaucoup de temps. Je présente mes condoléances pour ce malheur à notre maître, qu'Allah le Très-Haut hâte sa noble apparition, et aux écoles religieuses, en particulier à ses élèves et à ses partisans, et tout particulièrement à sa noble famille qui a formé des savants et des vertueux, et je demande à Allah le Très-Haut, le Puissant et le Sublime, l'élévation des degrés pour ce grand homme.