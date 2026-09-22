Les efforts de l'Allemagne pour contenir les conséquences de la guerre contre l'Iran

Selon l'agence de presse ABNA citant l'agence de presse allemande, le gouvernement de ce pays cherche à présenter des plans pour réduire les prix de l'essence et du diesel, car en raison des tensions dans la région et de l'agression américaine contre l'Iran, les prix de l'essence en France et en Allemagne ont connu une forte hausse.

Selon ce rapport, la taxe appliquée sur l'énergie, en particulier l'essence et le diesel, devrait être réduite de 14 centimes par litre.

Le ministère des Finances allemand prévoit que cette mesure entraînera une réduction des recettes fiscales de 2,85 milliards de dollars.

Le prix du diesel en France a également établi un nouveau record et a atteint 2,41 euros (2,76 dollars) par litre. Pendant ce temps, les perturbations dans la chaîne de transmission de l'énergie et du carburant dans le monde en raison de la guerre contre l'Iran et des tensions dans le détroit d'Ormuz se poursuivent, et les marchés mondiaux connaissent une pénurie de carburant et une forte hausse de son prix.

De même, le prix moyen par litre d'essence sans plomb à indice d'octane 98 a dépassé 2,28 euros (2,61 dollars). Le prix moyen de l'essence à indice d'octane 95, qui est le type d'essence le plus vendu en France, a également dépassé 2,17 euros (2,48 dollars) par litre et reste depuis plus de 10 jours au-dessus du record enregistré en 2022.

Les rapports officiels publiés par le gouvernement français montrent que 11 pour cent des stations-service à travers le pays sont vides d'essence ou de diesel, et ce chiffre atteint 16 pour cent dans certaines régions.