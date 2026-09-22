Neutralisation d'une opération terroriste du service de renseignement saoudien à Sanaa

Selon l'agence de presse ABNA, Hizam al-Assad, membre éminent du bureau politique du mouvement Ansarullah du Yémen, en publiant un post, a annoncé que les forces de sécurité ont réussi à neutraliser une opération terroriste du régime saoudien au moyen de motos piégées et d'éléments kamikazes contre certains marchés et mosquées de Sanaa.

Il a ajouté que cette opération a été neutralisée sans aucun dommage ni perte, et que les personnes impliquées, toutes liées au service de renseignement saoudien, ont été arrêtées.

Al-Assad a déclaré : « Cette opération terroriste rappelle l'opération terroriste contre les mosquées à Sanaa et Saada en mars 2015 par des kamikazes saoudiens lors de la prière du vendredi. Le service de renseignement saoudien avait auparavant également ciblé la place Tahrir de Sanaa en 2014, et en 2013, 12 kamikazes saoudiens ont attaqué l'hôpital Al-Ardi de Sanaa. »

Il a précisé : « La réutilisation de ces outils terroristes par le régime saoudien témoigne de son caractère daechiste et takfiriste et de sa défaite face à la volonté du peuple yéménite. »