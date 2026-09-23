Lapid : Israël fait face à une grave crise diplomatique

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Anadolu, Yair Lapid, le chef de l'opposition du régime sioniste, a annoncé mercredi que ce régime, à la suite de l'augmentation des critiques internationales concernant l'escalade de la violence des occupants en Cisjordanie occupée, fait face à une « grave crise diplomatique ».

Lapid a fait ces déclarations dans un message sur le réseau social X en réaction aux propos d'Emmanuel Macron, le président de la France, sur la situation en Cisjordanie occupée.

Macron mardi, dans son discours au début de la quatre-vingt-unième session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, a critiqué l'escalade de la violence des occupants israéliens en Cisjordanie occupée.

Il a dit que les actions des occupants « privent le peuple palestinien de son droit légitime à la vie ».

Le président de la France a également dit que les efforts pour établir la paix dans la bande de Gaza « n'ont pu ouvrir aucun passage humanitaire » et a décrit la situation existante comme « une honte pour tous ».

Lapid, en critiquant Benjamin Netanyahou, le premier ministre du régime sioniste, a déclaré : « La tâche du premier ministre n'est pas de publier du contenu sur les réseaux sociaux, mais de changer la réalité. »

Il a ajouté : nous sommes engagés dans une grave crise diplomatique qui menace dès maintenant la sécurité d'Israël. Ce qui a été fait jusqu'à présent a échoué et c'est une réalité qui ne peut être niée.

Lapid a poursuivi : finalement qu'avons-nous obtenu ? Seulement plus de propagande électorale.