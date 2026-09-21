La dernière allégation des terroristes du CENTCOM contre l'Iran

Selon l'agence de presse Abna citant la chaîne Al-Jazeera, le Commandement central de l'armée terroriste américaine (CENTCOM) a affirmé aujourd'hui lundi, en publiant un message, avoir jusqu'à présent modifié la route de 110 navires commerciaux dans le cadre du plan de renforcement du blocus maritime de l'Iran.

Cette entité terroriste, poursuivant son allégation dans le but de renforcer le moral de ses militaires face aux forces de défense iraniennes, a affirmé : à ce jour, nous avons modifié la route de 110 navires commerciaux afin d'assurer le respect des règlements relatifs au blocus de l'Iran !

L'entité terroriste mentionnée avait déjà formulé des allégations similaires auparavant.