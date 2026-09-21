L'Europe sera confrontée à une pénurie de carburéacteur au quatrième trimestre

Selon l'agence de presse Abna citant Reuters, l'Europe au quatrième trimestre de cette année sera confrontée à un déficit de carburéacteur ; alors que la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran continue de perturber l'approvisionnement mondial de ce carburant.

Selon l'institut de conseil « Energy Aspects », l'Europe au cours de cette période sera confrontée à un déficit quotidien de 510 000 barils.

Cette pénurie survient dans des conditions où la Corée du Sud a augmenté ses exportations de carburéacteur vers l'Europe. Selon les données de la société d'information sur les matières premières « Kpler », les importations de carburéacteur de l'Europe en provenance de Corée du Sud en septembre ont jusqu'à présent atteint 129 000 barils par jour, le niveau le plus élevé depuis octobre 2022.

La guerre a également perturbé près de la moitié des importations de carburéacteur de l'Europe.