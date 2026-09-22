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Test réussi d'une nouvelle arme des CGRI pour cibler un porte-avions américain

22 septembre 2026 - 10:47
Code d'info: 1868621
Source: ABNA
Test réussi d'une nouvelle arme des CGRI pour cibler un porte-avions américain

Le porte-parole des CGRI, évoquant la récente attaque contre un porte-avions américain, a déclaré : les détails de la nouvelle arme ne peuvent être divulgués, mais elle a été testée lors d'un essai opérationnel contre le porte-avions, et son test a été couronné de succès.

Selon l'agence de presse ABNA, le général Hossein Mohebbi, porte-parole du Corps des Gardiens de la Révolution islamique, dans un entretien sur l'utilisation d'une nouvelle arme pour cibler un navire américain, a déclaré : « Naturellement, je ne dois pas divulguer les détails de la nouvelle arme et des nouvelles armes. »

Il a ajouté : « Comme le monde l'a observé et comme je l'ai moi-même mentionné dans diverses interventions, nous augmentons constamment nos capacités militaires et produisons et testons de nouvelles armes pour nous défendre et repousser le mal des ennemis. »

Le porte-parole des CGRI a poursuivi : « Le premier cas que vous avez mentionné était l'un de nos tests sur un porte-avions, et grâce à Dieu, son test a également bien fonctionné. »

Mohebbi a souligné : « Si, par extraordinaire, une nouvelle agression se produisait, nous mettrons sur le terrain, si Dieu le veut, d'autres armes en plus de celle-ci. »

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