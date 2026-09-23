Position de Washington sur le processus de retrait des militaires américains d'Irak

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Shafaq News, le département d'État américain a pris position sur le processus de retrait des forces américaines d'Irak.

Le porte-parole du département d'État américain a annoncé : Washington avance conformément au calendrier convenu avec Bagdad pour mettre fin à l'opération militaire des forces de la coalition en Irak et se concentre sur l'achèvement du retrait de ses forces d'ici le 30 septembre, en même temps que la fin annoncée de l'opération « Détermination ferme ».

Il a ajouté : cette transition démontre l'augmentation des capacités des forces de sécurité irakiennes, y compris les forces peshmerga, et marque une nouvelle phase dans les relations entre les deux pays.

Le porte-parole du département d'État américain a également répété le soutien de Washington aux efforts d'Ali Faleh al-Zaidi, le premier ministre de l'Irak, pour exercer la souveraineté de ce pays, empêcher les attaques à l'intérieur de l'Irak ou depuis son territoire et créer un partenariat qui assure les intérêts des deux pays.