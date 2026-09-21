Guterres : Le Conseil de sécurité est paralysé

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Jazeera, António Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a déclaré aujourd'hui lundi dans un discours : nous sommes confrontés à une fracture géopolitique profonde qui a paralysé le Conseil de sécurité.

Le secrétaire général de l'ONU a ensuite poursuivi : les grandes puissances elles-mêmes s'engagent dans des guerres qui, dans certains cas, sont contraires au droit international. Cette situation crée une atmosphère d'impunité dans laquelle les puissances moyennes imaginent pouvoir faire tout ce qu'elles veulent.

António Guterres, faisant indirectement référence à l'agression illégale des États-Unis contre le territoire iranien, a ajouté : la raison en est qu'aucune conséquence ne les atteindra et que les guerres se multiplient et deviennent de plus en plus complexes.