Opération antisioniste à Beit Aour et réaction du Hamas

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, le Mouvement de résistance islamique de Palestine (Hamas) a annoncé ce soir mercredi dans un communiqué en réaction à l'opération antisioniste à Ramallah que l'opération « héroïque » de ce soir contre un groupe de militaires sionistes près du point de contrôle de Beit Aour, à l'ouest de Ramallah, qui selon eux a été effectuée par l'un des Palestiniens, est une réponse naturelle aux actions des colons et des dirigeants occupants, ainsi qu'à leurs incursions répétées dans la mosquée Al-Aqsa et à la profanation des lieux saints islamiques.

Dans ce communiqué, il a été souligné : les crimes des occupants et des milices de colons et la violation continue des droits du peuple et de la terre de Palestine en Cisjordanie occupée n'auront pour eux d'autre résultat que davantage d'échecs et de coups.

Le Hamas a ensuite souligné que les Palestiniens et les jeunes protestataires en Cisjordanie et à Jérusalem occupée doivent intensifier la résistance sous toutes ses formes et avec tous ses moyens dans la confrontation avec les occupants et les colons dans toutes les terres occupées.

Auparavant, les médias du régime sioniste avaient rapporté une opération antisioniste au moyen d'un véhicule sur la route n° 443 en Cisjordanie. La quatrième chaîne du régime sioniste a rapporté la grave blessure de l'un des sionistes, et certaines sources ont annoncé un nombre plus élevé de blessés. L'auteur de cette opération a été pris pour cible par les tirs des occupants.

À la suite de cet incident, un grand nombre de militaires ont été envoyés sur le lieu du point de contrôle où l'opération a été effectuée. Les médias hébreux ont admis que la personne qui a été ciblée par l'opération de renversement en Cisjordanie et qui a été grièvement blessée est un militaire sioniste.