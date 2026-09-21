Selon l'agence de presse Abna citant l'agence de presse Al-Jazeera, « Stéphane Dujarric », le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, a déclaré aujourd'hui lundi, dans une réaction passive et purement verbale à la poursuite de l'agression de l'Arabie saoudite contre le peuple opprimé du Yémen : nous sommes profondément préoccupés par le risque d'escalade des conflits et de dommages supplémentaires au Yémen et à son peuple !

Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a poursuivi à ce sujet : toute nouvelle escalade des tensions au Yémen aura des conséquences régionales et mondiales croissantes. De plus, l'ONU déploie tous ses efforts pour aider les habitants de Gaza et, malgré les pressions, n'a pas quitté cette bande. Nous avons urgemment besoin de plus de budget pour l'aide humanitaire, alors que Washington a réduit son budget pour les Nations Unies. Nous avons besoin de solutions diplomatiques pour les crises et les conflits dont le monde est témoin.

Il a affirmé, concernant la poursuite des actions créatrices de tensions de Washington contre Téhéran, sans condamner l'agression illégale des États-Unis et des occupants sionistes contre Téhéran : toute reprise de l'interaction entre les parties, en particulier Washington et Téhéran, aidera à mettre fin à un conflit qui a causé des souffrances à de nombreuses personnes.