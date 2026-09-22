Afghanistan : une série de fermetures et de restrictions frappe les institutions religieuses, universitaires et médiatiques chiites

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : La communauté chiite d’Afghanistan a été confrontée, ces dernières semaines, à une série d’évolutions sans précédent touchant plusieurs de ses principales institutions religieuses, éducatives, médiatiques et sociales. La séquence, qui avait commencé avec l’arrêt des activités d’une chaîne de télévision, s’est poursuivie avec l’évacuation d’une école religieuse, le retrait de la licence d’une université, la fermeture d’un autre complexe religieux et, plus récemment, la dissolution d’une institution appelée « Haute Commission des chiites d’Afghanistan ».

Le dernier épisode concerne la fermeture du complexe scientifique et culturel Khatam al Anbiya, situé dans l’ouest de Kaboul. Ce vaste ensemble comprend notamment une école religieuse, un dortoir pour étudiants en sciences religieuses, une bibliothèque, la grande salle de prière Shahid Mazari ainsi que plusieurs autres installations.

Selon des informations locales, des forces talibanes sont entrées dans le complexe le 21 septembre 2026, correspondant au 30 Shahrivar dans le calendrier iranien, avant d’évacuer et de sceller certaines parties du site. Le responsable de l’école ainsi que plusieurs enseignants et religieux présents dans le complexe auraient également été emmenés.

Le centre Khatam al Anbiya compte parmi les institutions religieuses et sociales chiites connues de l’ouest de Kaboul.

Des informations ont également fait état d’une position du ministère de la Justice des talibans selon laquelle le terrain du complexe serait une propriété de l’État. Au moment de la publication des premiers rapports, aucune explication détaillée et indépendante n’avait toutefois été rendue publique concernant le fondement juridique de cette décision ni l’avenir des différentes activités du complexe.

La fermeture de Khatam al Anbiya intervient seulement quelques jours après plusieurs mesures similaires visant d’autres institutions chiites.

De Khatam al Nabiyin à l’université et à la télévision Tamaddon

Au début du mois de septembre, des forces liées au gouvernement taliban avaient encerclé l’école religieuse Khatam al Nabiyin à Kaboul avant de procéder, quelques jours plus tard, à l’évacuation de l’établissement.

Khatam al Nabiyin était considérée comme l’une des plus grandes et des plus connues écoles religieuses chiites d’Afghanistan. Elle avait assuré pendant près de 2 décennies la formation dans le domaine des sciences religieuses.

Lors des protestations et des négociations liées à l’évacuation de l’école, plusieurs enseignants, étudiants en sciences religieuses ainsi que des personnalités hazaras et chiites avaient également été arrêtés. Certains ont par la suite été libérés.

Le ministère de la Justice des talibans affirme depuis plusieurs années que les terrains de l’école religieuse, de l’université Khatam al Nabiyin et de la télévision Tamaddon appartiennent à l’État et que ces institutions entretenaient des liens avec un courant politique dissous.

Les responsables de Khatam al Nabiyin et de la télévision Tamaddon ont rejeté ces accusations, affirmant disposer de documents légaux attestant leur propriété et leur droit à exercer leurs activités.

Quelques jours après l’évacuation de l’école religieuse, le ministère de l’Enseignement supérieur des talibans a également annulé la licence de l’université Khatam al Nabiyin à Kaboul et de sa branche de Ghazni.

Le ministère a invoqué plusieurs motifs, notamment le non respect des politiques éducatives, l’usage inapproprié de l’accréditation universitaire ainsi que ce qu’il a qualifié de non respect des règlements et des valeurs islamiques. Les détails précis des violations invoquées n’ont pas été rendus publics.

La fermeture de l’université a également affecté la situation de milliers d’étudiants. Leurs principales préoccupations concernent notamment le sort des unités d’enseignement déjà validées, leur éventuel transfert vers d’autres universités et la possibilité de poursuivre leurs études.

Des restrictions visant les médias liés à la communauté chiite

Parallèlement aux institutions religieuses et universitaires, les activités de plusieurs médias associés à la communauté hazara et chiite ont également été interrompues ou limitées au cours des derniers mois.

La diffusion de la télévision Tamaddon avait été interrompue en juin et les bureaux de la chaîne à Kaboul fermés. Le gouvernement taliban avait justifié cette décision en invoquant les liens du média avec un parti politique ainsi que l’implantation de son bâtiment sur un terrain appartenant à l’État.

La direction de Tamaddon avait rejeté ces accusations, affirmant que le dossier relatif à la propriété du terrain était toujours en cours d’examen judiciaire et que les activités de la chaîne n’étaient pas partisanes. Le média avait ensuite annoncé qu’il poursuivrait ses activités en se concentrant sur l’espace numérique.

Le bureau de la télévision Rah-e Farda a également été fermé en septembre. Au moment de la publication des premiers rapports, le gouvernement taliban n’avait pas fourni d’explication publique claire concernant les raisons de cette fermeture.

Ainsi, en l’espace d’une période relativement courte, les activités de 2 médias connus liés à une partie de la communauté chiite et hazara ont été sérieusement perturbées.

Arrestation de personnalités et dissolution de la « Haute Commission des chiites »

Les évolutions récentes ne se limitent pas aux institutions éducatives et médiatiques.

Dans le cadre des tensions liées à Khatam al Nabiyin, plusieurs personnalités influentes hazaras et chiites qui étaient intervenues pour examiner la situation du centre et jouer un rôle de médiation ont également été arrêtées. Plusieurs d’entre elles ont ensuite été libérées.

Par la suite, le président et plusieurs membres de la « Haute Commission des chiites d’Afghanistan » ont également été arrêtés.

Le 21 septembre 2026, des sources à Kaboul ont fait état de la cessation des activités de cette commission. Selon ces informations, les cartes d’adhésion de 25 de ses membres auraient été saisies et il leur aurait été annoncé que les activités de l’institution avaient pris fin.

Cette évolution est particulièrement notable dans la mesure où des rapports antérieurs faisaient état de la création de cette commission avec la coordination de certaines composantes du gouvernement taliban.

Les restrictions récentes ne semblent donc pas concerner uniquement des institutions critiques ou indépendantes. Une institution qui avait auparavant entretenu des relations avec le gouvernement est elle aussi confrontée à l’arrêt de ses activités.

La crainte d’un phénomène dépassant un simple conflit foncier

La répétition de ces événements a conduit une partie de la communauté chiite à considérer les mesures récentes non plus comme une série de dossiers isolés, mais comme un processus plus large affectant ses infrastructures religieuses et sociales.

Le gouvernement taliban n’a officiellement pas accepté cette interprétation. Dans les cas où il a fourni des explications, il a associé ses décisions à des questions de propriété foncière, à des activités politiques ou au respect de règlements administratifs et éducatifs.

À l’inverse, les responsables de plusieurs institutions ainsi que certaines personnalités politiques et religieuses chiites affirment que la répétition, sur une courte période, des fermetures d’institutions religieuses, universitaires, médiatiques et sociales renforce les inquiétudes concernant une réduction de l’espace disponible pour les activités de la communauté chiite.

Ce qui accentue ces inquiétudes est la diversité des institutions concernées : une école religieuse, une université, 2 médias, une institution sociale et désormais un autre complexe religieux et culturel.

Une crise extérieure qui coïncide avec des divisions au sein de la communauté chiite

Dans ce contexte, une autre question est également mise en avant dans les réactions de militants chiites : la persistance des débats identitaires et sociaux entre certains groupes de Sayyids et de Hazaras.

En réaction à la fermeture des récentes institutions, plusieurs utilisateurs et militants chiites se sont demandé pourquoi, alors que les institutions scientifiques, religieuses et culturelles de la communauté sont confrontées les unes après les autres à des restrictions, une partie de l’énergie sociale continue d’être consacrée aux divergences identitaires entre Sayyids et Hazaras.

La question des relations entre Sayyids et Hazaras n’est toutefois pas nouvelle. Elle a resurgi à différentes périodes au cours des dernières années, notamment sur les réseaux sociaux. Ces débats ont parfois porté sur l’identité ethnique, la place sociale des Sayyids, les récits historiques et les rapports de pouvoir au sein de la communauté chiite.

La réapparition de ces divergences dans le contexte actuel suscite néanmoins des inquiétudes chez certains militants. Selon eux, une communauté confrontée à des questions communes telles que la situation des institutions religieuses, le droit à l’éducation, la participation politique et la sécurité religieuse a besoin d’un certain niveau de coordination entre ses différents courants afin de faire entendre ses revendications collectives.

Une série de dossiers distincts ou le signe d’une nouvelle tendance ?

Les évolutions des dernières semaines posent désormais à la communauté chiite d’Afghanistan la question de savoir si ces événements résultent uniquement de dossiers distincts liés à la propriété, à l’administration et à la politique, ou s’ils témoignent d’une évolution plus large dans la manière dont le gouvernement taliban traite les institutions chiites.

Pour répondre de manière définitive à cette question, il serait nécessaire d’examiner séparément les fondements juridiques de chaque dossier, les documents relatifs à la propriété des centres, les décisions rendues ainsi que la politique officielle du gouvernement taliban concernant le statut des institutions religieuses chiites.

À ce stade, un élément ressort toutefois des faits rapportés : en l’espace d’une période relativement courte, plusieurs institutions importantes liées aux chiites d’Afghanistan ont perdu leur fonctionnement normal, de la télévision Tamaddon à l’école religieuse et à l’université Khatam al Nabiyin, en passant par le bureau de Rah-e Farda, la Haute Commission des chiites et le complexe Khatam al Anbiya.

Parallèlement, l’arrestation de plusieurs religieux et personnalités sociales ainsi que les incertitudes persistantes concernant l’avenir de certaines de ces institutions ont renforcé les inquiétudes.

Dans ce contexte, les débats internes entre Sayyids et Hazaras constituent un autre aspect de la situation actuelle de la communauté chiite : d’un côté, celle-ci fait face à des restrictions touchant une partie de ses infrastructures religieuses, éducatives et médiatiques ; de l’autre, elle demeure confrontée à des divergences et à des débats identitaires internes.

Ces 2 dynamiques ne sont pas nécessairement liées par un rapport de causalité. Leur simultanéité a toutefois replacé au centre des débats au sein de la communauté la question de sa cohésion et de sa capacité à représenter ses revendications communes.

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