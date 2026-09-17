Al-Michat : les mensonges saoudiens ne trompent plus les nations arabes et islamiques

Selon l’agence de presse ABNA, citant Al-Masirah, Mahdi Al-Michat, président du Conseil politique suprême du Yémen, a déclaré : les affirmations sans fondement du régime saoudien selon lesquelles le Yémen cible La Mecque sont une tentative désespérée de mobiliser l’opinion publique. La conscience publique a atteint un niveau où les gens ont compris la véritable nature du régime saoudien ; un régime qui, tout en gaspillant la richesse de la oumma islamique, a fait preuve d’irrespect envers la Kaaba, le Saint Coran et les deux saintes mosquées.

Le président du Conseil politique suprême du Yémen a ajouté : le peuple du Yémen possède les plus hauts degrés de foi et de dévotion envers les lieux saints islamiques, et de même qu’il a combattu pour défendre la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu saint, il est prêt à sacrifier sa vie pour la maison sacrée de Dieu. Le peuple du Yémen s’est toujours distingué et a été à l’avant-garde en se rassemblant avec colère sur les places publiques en réaction à toute insulte envers les lieux saints islamiques, qu’il s’agisse du Saint Coran, du noble Prophète, de La Mecque honorée ou de la noble mosquée Al-Aqsa.

Mahdi Al-Michat a en outre ajouté : le régime saoudien aurait dû mobiliser les nations de la oumma islamique lorsque le criminel Trump a insulté la Kaaba et en a présenté une image qui n’était ni digne de sa sainteté ni à la hauteur de son statut. Celui-là même qui a offert le voile de la noble Kaaba au criminel Epstein cible désormais La Mecque et les lieux saints islamiques. Les mensonges du régime saoudien ne trompent plus les nations de notre oumma arabe et islamique ; de même que ses précédentes affirmations concernant la menace contre la navigation internationale ont également échoué à les tromper.

Cela se produit alors que le bureau politique d’Ansar Allah du Yémen avait précédemment précisé dans un communiqué que la répétition des calomnies saoudiennes démontre l’incapacité de ce régime à convaincre l’opinion publique du maintien de l’agression et du siège du Yémen.

Ce bureau a déclaré que La Mecque honorée et les autres lieux saints islamiques occupent une place élevée et immense auprès de toutes les nations musulmanes, et en tête de celles-ci le peuple du Yémen, et que le régime des Al Saoud ne peut prétendre dépasser le peuple du Yémen dans la vénération de La Mecque honorée et le respect des lieux saints islamiques.

Ce communiqué a souligné que la sainteté de La Mecque honorée est violée par celui qui abuse de son statut sacré dans ses guerres d’agression et la souille en accueillant des Juifs sionistes et en organisant des fêtes de divertissement, de jeu et de corruption morale.