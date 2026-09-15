La confiance de l’Imam Hadi, preuve de la stature scientifique d’Abdolazim Hassani

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Abdolazim Hassani, qui avait bénéficié de l’enseignement de l’Imam Reza, de l’Imam Jawad et de l’Imam Hadi, devint un savant jurisconsulte, un transmetteur de hadiths et une personnalité digne de confiance auprès des Imams. L’Imam Hadi avait notamment autorisé Abou Hamad, résident de Ray, à consulter Abdolazim Hassani pour ses questions religieuses, ce qui témoigne de sa grande stature scientifique et de sa fiabilité aux yeux de l’Imam.