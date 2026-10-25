Guterres : Nous devons arrêter l'expansion de la guerre

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, António Guterres, le Secrétaire général des Nations Unies, a annoncé aujourd'hui samedi son arrivée en Égypte et, en publiant un message sur son réseau social X, a souligné qu'il porte un message clair pour arrêter l'expansion de la guerre, protéger les civils et créer l'espace politique nécessaire à la diplomatie et à la paix.

Le Secrétaire général des Nations Unies a écrit à ce sujet : Je viens d'arriver en Égypte. Au milieu de l'escalade des conflits, je porte un message : nous devons arrêter l'expansion de la guerre, protéger les civils et créer un espace politique pour la diplomatie et la paix.

António Guterres a ensuite ajouté : Nous devons faire face aux inégalités qui divisent les sociétés et arrêter les conflits qui multiplient les souffrances humaines.