Erdogan appelle à une réforme de la structure du Conseil de sécurité de l'ONU

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant l'agence Anadolu, Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, aujourd'hui samedi, dans un message à l'occasion du 24 octobre, Journée des Nations Unies et du quatre-vingt-unième anniversaire de la fondation de cette organisation, soulignant la nécessité d'une réforme de la structure de l'ONU, a appelé à la création d'un Conseil de sécurité plus juste, plus inclusif et plus responsable face aux attentes de la communauté internationale.

Dans ce message, il est précisé que les guerres, les crises humanitaires, le changement climatique, la faim, la pauvreté, le racisme, la xénophobie et l'islamophobie montrent que la mission principale de l'ONU non seulement n'a pas perdu de son importance, mais est devenue encore plus nécessaire.

Évoquant les développements à Gaza, il a écrit : Le génocide à Gaza, qui a coûté la vie à plus de 74 000 personnes, aux côtés des crises et des conflits dans d'autres parties du monde, révèle la nécessité urgente d'une réforme de la structure du Conseil de sécurité.

Le président de la Turquie a souligné que les pays du monde doivent renforcer leur soutien à la Charte des Nations Unies et soutenir les réformes nécessaires pour accroître l'efficacité des principales institutions de cette organisation.