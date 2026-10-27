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Sénateur américain : le racisme de Trump est odieux

27 octobre 2026 - 10:50
Code d'info: 1883125
Source: ABNA
Sénateur américain : le racisme de Trump est odieux

Un sénateur américain de premier plan a critiqué les attaques et la propagande contre les musulmans lors des campagnes électorales de ce pays.

Selon le reportage de l'agence de presse Abna citant Associated Press, Bernie Sanders, sénateur américain de premier plan, a condamné la propagande contre les musulmans qui a récemment ciblé Abdulrahman al-Sayed, candidat démocrate au Sénat de l'État du Michigan.

Sanders, lors d'un rassemblement dans l'État du Michigan intitulé « Étudiants contre les milliardaires », a qualifié cette propagande de reflet d'un racisme incroyable et odieux véhiculé par Donald Trump et le Parti républicain.

Il a précisé : les milliardaires remplissent les médias de propagande raciste et islamophobe parce qu'ils n'ont rien à dire sur les problèmes importants auxquels les travailleurs sont confrontés.

La course entre Abdulrahman al-Sayed et Mike Rogers, candidat républicain, fait partie de la compétition pour déterminer le parti qui prendra le contrôle du Sénat après les élections de mi-mandat du Congrès au début du mois prochain. Auparavant, de nombreuses critiques avaient été formulées concernant la description d'Abdulrahman al-Sayed comme djihadiste par le président américain Donald Trump.

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