Sénateur américain : le racisme de Trump est odieux

Selon le reportage de l'agence de presse Abna citant Associated Press, Bernie Sanders, sénateur américain de premier plan, a condamné la propagande contre les musulmans qui a récemment ciblé Abdulrahman al-Sayed, candidat démocrate au Sénat de l'État du Michigan.

Sanders, lors d'un rassemblement dans l'État du Michigan intitulé « Étudiants contre les milliardaires », a qualifié cette propagande de reflet d'un racisme incroyable et odieux véhiculé par Donald Trump et le Parti républicain.

Il a précisé : les milliardaires remplissent les médias de propagande raciste et islamophobe parce qu'ils n'ont rien à dire sur les problèmes importants auxquels les travailleurs sont confrontés.

La course entre Abdulrahman al-Sayed et Mike Rogers, candidat républicain, fait partie de la compétition pour déterminer le parti qui prendra le contrôle du Sénat après les élections de mi-mandat du Congrès au début du mois prochain. Auparavant, de nombreuses critiques avaient été formulées concernant la description d'Abdulrahman al-Sayed comme djihadiste par le président américain Donald Trump.