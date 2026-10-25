Les forces armées yéménites : Notre attaque contre La Mecque et Médine est un grand mensonge

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, les forces armées yéménites ont annoncé aujourd'hui samedi dans un communiqué : Nous soulignons que les affirmations avancées par l'ennemi saoudien selon lesquelles nos forces ciblent les lieux saints à La Mecque et Médine sont un grand et flagrant mensonge.

Dans le communiqué publié par les forces armées yéménites à ce sujet, il est dit : Les mensonges et les accusations de l'Arabie saoudite ne trompent plus personne. Nos opérations ciblent les installations pétrolières et les bases militaires de l'ennemi saoudien, et nous annonçons la réalisation de ces opérations au moment même où elles se produisent.

Cela alors que les médias saoudiens avaient faussement affirmé il y a quelques heures que l'armée et les combattants yéménites avaient tiré vers La Mecque et Médine !