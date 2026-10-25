La continuation de la présence de Trump et Netanyahou accélérera le déclin de l'hégémonie américaine

Abdolrahim Ansari, dans un entretien, évoquant les élections en Amérique et en Israël, a déclaré : D'un point de vue propagandiste, la défaite de Donald Trump et Benjamin Netanyahou aux élections sera certainement à l'avantage de l'Iran ; car beaucoup dans le monde considéreront l'Iran comme la cause de cette défaite, et cela peut être un reflet de la puissance de la République islamique sur la scène internationale ; un pays qui non seulement ne s'est pas rendu face aux pressions, mais a également humilié les agresseurs.

Il a ajouté : Cependant, à mon avis, l'Iran n'est pas tellement désireux de la défaite de Netanyahou et Trump aux élections ; car il ne mise fondamentalement pas sur leur départ ou leur maintien, et le sort électoral de ces deux n'est pas déterminant pour lui.

Ansari a poursuivi : Netanyahou et Trump, par leurs actions, ont isolé l'Amérique et Israël au niveau mondial et ont révélé l'image de ces deux régimes dans l'opinion publique mondiale comme des criminels. Leurs stupidités ont également conduit à la défaite et à la discréditation du courant médiatique occidental ; un courant qui œuvrait auparavant à la production de récits souhaités par le sionisme.

L'expert des questions internationales a souligné : Les actions de ces deux ont rendu les conditions de vie plus difficiles pour les peuples d'Amérique et d'Israël et ont fortement dégradé leur position internationale.

Soulignant que la continuation de la présence de Trump et Netanyahou peut aggraver la situation de l'Amérique et d'Israël, il a déclaré : La continuation de la présence de ces deux au pouvoir accélérera le processus de déclin de l'hégémonie américaine.

Ansari a ensuite déclaré : En revanche, si d'autres personnes arrivent au pouvoir, elles tenteront probablement, en blanchissant les actions de l'Amérique et du régime sioniste, de rejeter toute la faute sur Trump ou Netanyahou et de présenter les structures dirigeantes comme exemptes de responsabilité.

Il a noté : Cependant, l'arrivée au pouvoir de nouvelles personnes n'apportera pas de changement fondamental dans l'approche hostile de l'Amérique et d'Israël envers l'Iran ; en particulier en Israël où, de son point de vue, la structure dirigeante reste susceptible de poursuivre ses crimes et ses actions hostiles.