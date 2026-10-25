Allégation d'un média américain concernant les plans du commandement terroriste américain contre l'Iran

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant la chaîne Al-Jazeera, le journal « The Hill », proche de la Maison-Blanche, citant un responsable officiel de Washington, a affirmé que le Commandement central de l'armée terroriste américaine (CENTCOM) a préparé des plans pour mener des attaques contre l'Iran afin, en cas d'autorisation de la Maison-Blanche, de mener ces attaques.

Cette source dont le nom n'est pas mentionné a poursuivi son allégation en ajoutant : Le CENTCOM dispose d'options prêtes pour attaquer l'Iran et ces options ont été présentées au ministre de la Guerre de l'Amérique.

La source susmentionnée a affirmé en fin de compte dans une conversation avec The Hill : Donald Trump, le président de l'Amérique, gardera toutes ses options concernant l'Iran ouvertes jusqu'à ce qu'il soit contraint de prendre une décision finale.