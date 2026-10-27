Le ministre des Affaires étrangères d'Oman : la sécurité du golfe Persique est impossible sans la participation de l'Iran

Selon le reportage de l'agence de presse Abna citant le site du ministère des Affaires étrangères d'Oman, Badr bin Hamad al-Busaidi, ministre des Affaires étrangères d'Oman, au collège Girton de l'université de Cambridge en Angleterre, évoquant les évolutions des deux dernières années, a déclaré : le débat sur la sécurité du golfe Persique est de plus en plus lié à la question de l'insécurité, aux tensions anciennes, à la vulnérabilité des voies maritimes vitales et à la longue histoire de conflits armés, de la guerre Iran-Irak des années 1980 et la guerre du Koweït en 1991 jusqu'à la récente guerre d'Israël et des États-Unis contre l'Iran.

Il a déclaré qu'Oman est également affecté par l'insécurité régionale et a souligné que, bien que ce pays entretienne des relations pacifiques avec ses voisins, sa sécurité dépend de la sécurité des pays voisins.

Selon lui, c'est précisément cela qui incite Mascate à œuvrer pour le règlement des différends, la création de confiance et l'extension de la paix dans la région.

Le ministre des Affaires étrangères d'Oman, évoquant deux étapes importantes des négociations régionales au cours des deux dernières années, a déclaré que la première étape comprenait des négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis, qui se sont tenues sous la médiation d'Oman à Mascate, Rome et Genève.

Selon lui, ce processus comprenait cinq rounds de négociations en avril et mai 2025 et trois rounds en février de l'année en cours, et son objectif était de régler les différends des deux parties sur le programme nucléaire iranien et de mettre fin à 47 ans d'hostilité mutuelle.

Il a ajouté : la deuxième étape a commencé après la signature du protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis le 17 juin ; un accord qui, selon lui, a mis fin au conflit armé commencé le 28 février. C'était alors que les négociations sur le dossier nucléaire se poursuivaient.

Selon al-Busaidi, la deuxième étape des négociations s'est déroulée entre Oman et l'Iran dans le but de parvenir à un accord sur les arrangements garantissant la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz.

Il a déclaré qu'Oman estimait que les négociations entre l'Iran et les États-Unis lors de la première étape avaient réalisé des progrès remarquables et que la conclusion d'un accord était à portée de main ; une évaluation à laquelle, selon lui, il reste attaché, et les dispositions fondamentales d'un tel accord existent encore, à condition que les deux parties décident de reprendre les négociations.

Cependant, le ministre des Affaires étrangères d'Oman a souligné que le retour de l'Iran et des États-Unis à la table des négociations après la fin de la guerre est devenu difficile.

Il a ajouté que l'une des principales étapes pour la reprise des négociations sera la conclusion d'un accord sur le rétablissement de la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz.

Al-Busaidi a également déclaré : les négociations de haut niveau et les consultations techniques entre Oman et l'Iran ont abouti à l'élaboration du cadre d'un accord intérimaire, mais ce plan est également confronté à des obstacles politiques.