L'armée américaine a commencé à creuser des tombes provisoires

Selon le reportage de l'agence de presse Abna, l'armée américaine a mené un exercice de création de lieux de sépulture provisoires à grande échelle afin de maintenir sa préparation face à d'éventuels conflits militaires de grande envergure.

Le portail Defense News, citant l'armée américaine, a rapporté que cet exercice a été mené dans le but d'examiner la capacité des forces de ce pays à creuser rapidement des tombes provisoires dans des conditions de guerre et à gérer ce processus en cas de conflits majeurs.

Il a également été rapporté que l'objectif principal de cet exercice était d'augmenter la vitesse des opérations de sépulture provisoire tout en préservant les restes des corps pour l'identification précise des militaires tués.

Cet exercice s'est tenu dans l'État de Caroline du Nord avec la participation d'ingénieurs militaires, de secouristes et de spécialistes de domaines connexes. Les forces participantes ont utilisé des équipements spéciaux, notamment des bulldozers, pour exécuter les opérations afin d'évaluer la vitesse et l'efficacité de la création de lieux de sépulture provisoires dans des conditions d'urgence.

L'armée américaine a également l'intention d'organiser la prochaine phase de cet exercice au printemps 2027.