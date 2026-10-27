Nouvelles accusations sexuelles contre Trump à l'approche des élections américaines

Selon le reportage de l'agence de presse Abna citant Al-Jazeera, l'affaire Jeffrey Epstein s'est à nouveau retrouvée au sommet des développements politiques de ce pays avant les élections de mi-mandat américaines, au point que les démocrates ont demandé la nomination d'un procureur spécial indépendant pour enquêter sur la relation du président américain Donald Trump avec ce délinquant sexuel.

Selon ce rapport, le journal New York Times a souligné que les démocrates accusent le ministère de la Justice américain de cacher des preuves liées à cette question. C'est alors que la Maison-Blanche rejette ces accusations.

L'action des démocrates a fait que l'affaire Epstein a de nouveau attiré l'attention une semaine avant les élections de mi-mandat du pays.

Cette demande a été rédigée sur la base d'un rapport préparé par des employés démocrates de la commission judiciaire de la Chambre des représentants intitulé « Nous avons des choses en commun, Jeffrey ». Ce rapport traite des dossiers et des témoignages de femmes dont les propos étaient liés au cercle d'Epstein.

Le magazine Newsweek a également précisé que ce rapport examine les récits de 11 femmes, dont cinq, selon les démocrates, ont formulé des accusations directes de graves abus sexuels de Trump dans des cercles liés à Epstein ou en sa présence. Ce rapport comprend les accusations formulées, notamment le récit de Beatrice Cole qui avait déclaré avoir été victime d'une agression sexuelle de la part de Trump après une rencontre avec Trump et Epstein à l'hôtel Plaza en 1993.

Ce rapport mentionne le témoignage de Stacey Williams qui a accusé Trump de harcèlement sexuel à son égard à la Trump Tower, alors qu'Epstein était présent. Le récit de Maria Farmer, l'une des survivantes de l'affaire Epstein, figure également dans ce rapport. Elle avait dit avoir rencontré Trump dans le bureau d'Epstein à New York.

Jeffrey Epstein, homme d'affaires américain, a fait l'objet de poursuites pour crimes sexuels et traite d'personnes mineures et est décédé en détention en 2019. Son affaire, en raison de ses liens étendus avec des figures politiques et économiques et des questions soulevées sur l'ampleur du réseau d'abus sexuels, continue d'attirer l'attention de l'opinion publique américaine.