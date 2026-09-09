IRGC : Capture d'un engin sous-marin intelligent ennemi dans le détroit d'Ormuz

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, la marine du CGRI a annoncé dans un communiqué :

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Cher peuple iranien ;

Par la grâce particulière de Dieu Tout-Puissant, les combattants de la marine du CGRI ont piégé ce matin à l'aube, lors d'une opération complexe de renseignement et d'action, l'un des sous-marins intelligents et sans équipage les plus modernes de l'armée terroriste américaine à l'entrée du détroit d'Ormuz.

Cet engin sous-marin intelligent dispose de la technologie la plus récente dans le domaine des engins sous-marins dans le monde et a été livré à la flotte de l'armée terroriste américaine en 2025.

Il est à noter que ce sous-marin est désormais pris comme butin et que ses images seront publiées dans les heures à venir.