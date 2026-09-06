Selon l’agence de presse Abna, le site d’Al Jazeera a rapporté qu’alors que les économies de divers pays souffrent des crises causées par les tensions dans la région et la perturbation de la chaîne d’approvisionnement énergétique, l’économie américaine est également confrontée à une hausse sans précédent des prix du carburant. Ce pays, en tant que plus grand producteur de pétrole brut au monde, connaît une hausse sans précédent des prix de l’essence depuis l’été 2022. Malgré les efforts du gouvernement américain pour freiner cette vague, les prix continuent d’augmenter, et cette tendance affecte négativement l’inflation intérieure moyenne.

Selon ce rapport, les conditions actuelles, associées à la hausse des prix d’autres biens, font pression sur l’administration Trump et limitent ses options pour élargir le champ de la guerre et étendre la liste des cibles, y compris les installations énergétiques iraniennes.

Au cours des derniers mois, le gouvernement américain a ajouté 128 millions de barils de pétrole à ses réserves stratégiques pour faire baisser le prix de l’essence à moins de quatre dollars le gallon, mais cela n’a pas été concluant. Le prix du gallon avant le début de la guerre était inférieur à trois dollars, et il ne reviendra jamais aux conditions d’avant-guerre avant la réouverture du détroit d’Ormuz.

Les compagnies pétrolières nationales américaines fixent également leurs prix en fonction des prix mondiaux et non de l’offre et de la demande intérieures. Cela signifie que les prix peuvent augmenter de 60 % de plus que ce qu’ils devraient être.

La hausse des prix, combinée à l’approche des élections de mi-mandat au Congrès, est devenue le talon d’Achille de la stratégie de Trump dans la guerre contre l’Iran. Ces conditions limitent ses options.