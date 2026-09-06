L’assistant de Poutine : les négociations du président avec les représentants de Trump ont été très franches

Selon l’agence de presse Abna citant Al Jazeera, le Kremlin a rapporté que la réunion de trois heures entre Vladimir Poutine, président de la Russie, et Steve Witkoff, l’émissaire spécial de Trump pour le Moyen-Orient, et Jared Kushner, le gendre et conseiller principal du président américain, s’est achevée à Moscou après trois heures.

Dans ce contexte, l’agence de presse russe TASS a rapporté que Youri Ouchakov, l’assistant du président russe, a déclaré que les négociations de Poutine avec Witkoff et Kushner ont été constructives et très franches.

Il a ajouté que Witkoff et Kushner se sont engagés à utiliser les évaluations de Poutine sur le règlement du conflit ukrainien dans leurs négociations à Kiev.

L’assistant du président russe a également annoncé que Poutine a réaffirmé sa détermination à entamer un dialogue constructif avec les États-Unis sur le règlement du conflit ukrainien.