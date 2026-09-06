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L’assistant de Poutine : les négociations du président avec les représentants de Trump ont été très franches

6 septembre 2026 - 11:31
Code d'info: 1862125
Source: ABNA
L’assistant de Poutine : les négociations du président avec les représentants de Trump ont été très franches

Des sources ont rapporté que les négociations de trois heures entre Poutine et les émissaires du président américain sont terminées.

Selon l’agence de presse Abna citant Al Jazeera, le Kremlin a rapporté que la réunion de trois heures entre Vladimir Poutine, président de la Russie, et Steve Witkoff, l’émissaire spécial de Trump pour le Moyen-Orient, et Jared Kushner, le gendre et conseiller principal du président américain, s’est achevée à Moscou après trois heures.

Dans ce contexte, l’agence de presse russe TASS a rapporté que Youri Ouchakov, l’assistant du président russe, a déclaré que les négociations de Poutine avec Witkoff et Kushner ont été constructives et très franches.

Il a ajouté que Witkoff et Kushner se sont engagés à utiliser les évaluations de Poutine sur le règlement du conflit ukrainien dans leurs négociations à Kiev.

L’assistant du président russe a également annoncé que Poutine a réaffirmé sa détermination à entamer un dialogue constructif avec les États-Unis sur le règlement du conflit ukrainien.

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