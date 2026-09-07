Afghanistan : l’assaut des forces talibanes contre une école religieuse chiite suscite une vive colère à Kaboul

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Sajjad Hosseini, citoyen chiite de Kaboul, a condamné cette attaque, estimant que s’en prendre aux centres religieux et spirituels revient à porter atteinte à la dignité, à la foi et à la tranquillité de la société.

« Ceux qui, au lieu du dialogue, de la logique et de l’argumentation, choisissent la violence ne défendent ni le droit ni l’humanité. Ils donnent plutôt une image défigurée de leurs propres convictions », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que, quelles que soient leurs croyances ou leurs religions, les populations doivent considérer les écoles, les universités, les mosquées, les husseiniyas, les sanctuaires et les lieux de culte comme des espaces de sécurité et de prière, et non comme des champs de bataille ou des lieux de démonstration de force.

« Un crime doit être condamné, quel que soit le nom sous lequel il est commis », a-t-il souligné.

Des enseignants et des étudiants arrêtés

De son côté, Sayyed Laiq Hashemi, employé du séminaire Khatam al-Nabiyyin, a confirmé l’arrestation de plusieurs étudiants en sciences religieuses et enseignants de l’établissement par des forces du ministère de la Justice des talibans.

M. Hashemi a également indiqué que le séminaire était désormais encerclé par les forces gouvernementales.

« Aujourd’hui, ce n’est pas seulement l’épreuve d’un séminaire religieux ; c’est l’épreuve de la patience, de la solidarité et de la conscience religieuse de tout le peuple afghan », a-t-il déclaré.

Il a affirmé que, grâce à l’espoir en Dieu et à la patience et à la solidarité de la population, ces jours difficiles finiront par passer et que la lumière de la science et des enseignements des Ahl al-Bayt (PSL) continuera de briller.

Cet employé du séminaire, directement présent au cœur des événements, a également lancé un appel aux chiites afghans : « Aujourd’hui est le jour où les chiites sont mis à l’épreuve. Ne permettons pas que le silence et l’indifférence soient notre note dans cette épreuve. »

Silence des autorités talibanes

Jusqu’à présent, les autorités gouvernementales talibanes n’ont fourni aucune explication concernant l’assaut armé mené par les forces du ministère de la Justice contre le séminaire Khatam al-Nabiyyin.

À la suite de cette attaque, des milliers de chiites de Kaboul se sont rassemblés dans la nuit pour exprimer leur soutien au séminaire et protester contre l’intervention des forces gouvernementales. Selon des informations locales, le rassemblement a toutefois été dispersé avec violence par les forces talibanes.

Des témoins et des sources locales ont également rapporté que des agents gouvernementaux avaient frappé à coups de bâtons des étudiants et des enseignants du séminaire après leur résistance pacifique.

Évacuation du séminaire

Malgré les vastes protestations de la population et les condamnations exprimées par des personnalités et des responsables de la communauté chiite, des sources locales ont annoncé, ce lundi 7 septembre 2026, l’évacuation du séminaire Khatam al-Nabiyyin par les forces du gouvernement taliban.

Cette évolution intervient alors que les réactions se poursuivent au sein de la communauté chiite afghane, qui dénonce l’intervention armée contre un centre consacré à l’enseignement religieux et appelle au respect de la sécurité des établissements éducatifs et religieux.

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