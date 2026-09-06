Selon l’agence de presse Abna, Sahra Dagdelen, experte en politique étrangère du parti allemand « Alliance Sahra Wagenknecht – pour la raison et la justice », a déclaré à RIA Novosti : le gouvernement allemand n’a fourni aucune preuve de l’implication de la Russie dans l’incident du drone à Leipzig, ni aucun document pour étayer ses accusations.

Elle a souligné que lorsqu’il s’agit de questions de guerre et de paix, le gouvernement est tenu de donner au public la possibilité d’examiner les preuves, et ne doit pas se limiter à formuler des allégations non étayées.

Auparavant, l’ambassadeur de Russie en Allemagne, Sergueï Netchaïev, avait déclaré que Moscou considérait l’incident du drone à Leipzig et la réaction de Berlin comme un acte provocateur et délibéré.

L’incident du drone à Leipzig est passé d’un simple événement à une grave tension diplomatique et sécuritaire entre l’Allemagne et la Russie.

L’Allemagne a officiellement tenu la Russie pour responsable de l’incident du 4 août à l’aéroport de Leipzig/Halle. Le ministre allemand de l’Intérieur a déclaré que les enquêtes des services de sécurité du pays et des partenaires européens indiquaient clairement une implication russe. Sur les lieux, un drone équipé d’explosifs et de dispositifs de détonation a également été découvert.

La Russie a rejeté ces accusations. L’ambassade de Russie à Berlin a qualifié les affirmations allemandes d’infondées et provocatrices, et Moscou a averti que les mesures allemandes ne resteraient pas sans réponse.

En réaction, l’Allemagne a annoncé la fermeture du consulat russe à Bonn et la cessation des activités de la « Maison russe » à Berlin, ainsi qu’un renforcement des contrôles à l’entrée des ressortissants russes et des efforts pour ajouter des personnes et des entités russes à la liste des sanctions de l’Union européenne.

Le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué le chargé d’affaires allemand à Moscou en réponse.