Agence de presse Abna – Groupe politique : moins de 24 heures après l’attaque du CENTCOM contre trois pétroliers iraniens, le CGRI a effectué deux opérations distinctes, frappant un porte-avions et un destroyer américain avec des missiles balistiques, et détruisant un navire ennemi téléguidé (USV) près du détroit d’Ormuz. Cette mesure a constitué une réponse ferme à l’agression américaine, et les navires de guerre ennemis ont quitté la zone après avoir subi des dommages.

Le service des relations publiques du CGRI a annoncé tôt dimanche matin dans son communiqué n° 10 : Les forces aérospatiales du CGRI ont attaqué, avec plusieurs missiles balistiques, le porte-avions et un destroyer de l’armée américaine assassine d’enfants et agressive, qui harcelaient les navires iraniens et participaient au blocus maritime.

Selon ce communiqué, les deux navires de guerre, après avoir subi des dommages et par crainte d’une nouvelle attaque, ont été contraints de fuir la zone de conflit. Le CGRI a souligné que l’ennemi agresseur, qui pendant des années a sévi dans la région avec une fierté trompeuse et des allégations vaines, a été contraint aujourd’hui d’admettre officiellement que deux navires de guerre de la marine américaine ont été attaqués. L’aveu du CENTCOM quant à la survenue de cette opération a été considéré comme une preuve vivante de la défaite stratégique de l’ennemi et une démonstration de la puissance offensive du CGRI.

Quelques heures plus tard, le service des relations publiques du CGRI a annoncé dans son communiqué n° 11 qu’un navire téléguidé (USV) de l’armée terroriste américaine avait été ciblé par la marine du CGRI. Cet USV, qui tentait d’entrer dans la zone protégée du détroit d’Ormuz, a été attaqué. Le CGRI, se référant à la gestion stratégique de cette voie d’eau vitale par la République islamique d’Iran, a insisté sur le fait que tout mouvement désespéré de l’ennemi est sous la surveillance des combattants de la marine du CGRI et recevra une réponse ferme. Les États-Unis doivent savoir qu’ils n’ont d’autre choix que de quitter la région et de renoncer à leurs méfaits.

Cette opération a été menée alors qu’hier le CENTCOM avait annoncé une attaque contre trois pétroliers liés au CGRI. Le CGRI, par cette action, a infligé une réponse cinglante à l’agression américaine et a montré une fois de plus que les forces armées de la République islamique d’Iran sont résolues et déterminées à défendre la sécurité de l’Iran islamique.

En conclusion de ses communiqués, le CGRI a averti qu’en cas de poursuite des actions hostiles et agressives, le régime américain doit s’attendre à des réponses encore plus sévères. Nous sommes plus forts que jamais, et la victoire appartient au peuple de l’Iran islamique résilient ; la défaite et les regrets seront le sort inévitable des agresseurs.