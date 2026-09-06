Le Quartier général de Khatam al-Anbiya a averti l’armée terroriste américaine

Selon l’agence de presse Abna, le porte-parole du Quartier général central de Khatam al-Anbiya a déclaré samedi soir dans un communiqué : il est adressé un avertissement à l’armée terroriste américaine que, en cas de poursuite des agissements, d’insécurité et de harcèlement des navires iraniens, ainsi que du blocus maritime de l’Iran, les frappes des forces armées de la République islamique d’Iran contre les navires de guerre américains dans la région seront plus sévères qu’auparavant, et leur extension est également possible.