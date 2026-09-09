Le pétrole frôle les 100 dollars après la réponse ferme de l'Iran à l'agression américaine

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, le prix du pétrole a augmenté d'un dollar lors des premiers échanges, et les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont été enregistrés à 99,49 dollars le baril. Le prix du pétrole brut West Texas Intermediate a également dépassé les 94 dollars.

Cette hausse des prix est intervenue après la réponse ferme du Corps des Gardiens de la Révolution islamique à l'agression de l'armée terroriste américaine dans le golfe Persique. Cette tendance a entraîné une augmentation de 25 % du prix du pétrole brut Brent par rapport au début du mois d'août.

Ce matin, le service de relations publiques du Corps des Gardiens de la Révolution islamique a annoncé dans un communiqué que les destroyers de combat DDG-119 et DDG-53, porteurs de missiles de croisière et du système Aegis, ont été attaqués.