Al-Mayadeen : Le Yémen n'a pas encore utilisé ses armes spéciales contre l'Arabie saoudite

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le correspondant d'Al-Mayadeen a souligné que l'ennemi saoudien a mené 135 frappes aériennes en trois jours pour soutenir ses mercenaires à Al-Jawf, mais n'a pas réussi à changer le cours de la bataille.

Il a ajouté : Les forces armées yéménites ont leur propre banque de cibles, et la poursuite des attaques saoudiennes entraînera l'élargissement de la portée de la réponse de Sanaa.

Le correspondant d'Al-Mayadeen a poursuivi : Les forces armées yéménites n'ont pas encore utilisé leurs missiles hypersoniques ou leurs drones spéciaux dans la guerre contre l'ennemi saoudien.

Auparavant, une source de terrain s'exprimant avec la chaîne de télévision yéménite mardi a souligné que les forces armées du pays avaient ciblé des positions de l'ennemi saoudien dans la région d'Al-Yatama située à Khub wa al-Sha'af dans la province d'Al-Jawf.

Cette source a ajouté que les forces yéménites ont mené une opération à grande échelle pour contourner les éléments affiliés à l'ennemi saoudien qui s'étaient infiltrés sur le marché d'Al-Yatama, au cours de laquelle des dizaines d'équipements militaires ont été détruits.

Elle a précisé que le marché d'Al-Yatama et toutes les zones où l'ennemi s'était infiltré ont été nettoyés et que les éléments hostiles sont poursuivis autour d'Al-Jawf. Les forces armées yéménites surveillent les mouvements de l'ennemi sur tous les axes de combat à Al-Jawf.