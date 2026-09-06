Organisation d’une manifestation antisioniste au cœur de la France

Selon l’agence de presse Abna citant Al-Mayadeen, samedi, à Paris, la capitale française, une manifestation antisioniste a eu lieu en soutien au peuple palestinien opprimé. Les partisans de la Palestine se sont rassemblés sur la place centrale de Paris, brandissant des pancartes appelant à la libération de la Palestine et au boycott du régime sioniste.

Les participants à cette manifestation, par leurs slogans, ont condamné le génocide dans la bande de Gaza et ont souligné qu’ils ne resteraient pas silencieux face à ces crimes.

Ils ont également critiqué le silence mondial face aux événements dans la bande de Gaza. Les manifestants tenaient des images des crimes du régime sioniste dans la bande de Gaza et ont également condamné les agressions israéliennes contre la Cisjordanie.