Général Mohebbi : le blocus économique de l’Iran coûte cher aux États-Unis

Le général de brigade Hossein Mohebbi, porte-parole du CGRI de l’Iran, a déclaré dans un entretien, évoquant les sanctions sévères et ce qu’on appelle le blocus maritime de l’Iran par l’Amérique : le calcul de l’Amérique et de Trump était qu’ils pourraient mettre à genoux la République islamique d’Iran en s’appuyant sur leur puissance militaire et leur flotte navale, mais les développements récents ont montré que ces calculs sont loin de la réalité.

Il a indiqué qu’une partie importante de la puissance américaine repose sur la démonstration de ses armements militaires, et a déclaré : ils pensaient que la simple présence de la flotte navale et des porte-avions suffirait à faire reculer l’Iran, mais à chaque pas en avant, ils ont été contraints de reculer de plusieurs pas en arrière.

Il a ajouté : ce fait même a montré qu’une superpuissance qui revendique la première place dans le domaine militaire s’est heurtée à des limites sérieuses face à l’Iran.

Le coût des sanctions pour l’Amérique est plus élevé que pour l’Iran

Le porte-parole du CGRI, faisant référence aux pressions économiques américaines contre l’Iran, a déclaré : comment un pays qui est lui-même confronté à des dettes économiques lourdes et qui est simultanément en guerre économique avec la Chine et d’autres pays peut-il prétendre qu’il sortira vainqueur d’une guerre économique contre l’Iran ?

Le général Mohebbi a également déclaré à propos du blocus maritime et de ses effets économiques : si l’on calcule la question d’un point de vue économique, les dommages que cette situation inflige aux États-Unis pourraient être plusieurs fois supérieurs aux dommages infligés à l’Iran.