CGRI : un USV américain a été attaqué

Selon le rapport de l’agence de presse Abna, le service des relations publiques du CGRI a annoncé dans son communiqué n° 11 :

Ô communauté courageuse et fière de l’Iran islamique ! La marine héroïque du CGRI a attaqué un navire téléguidé (USV) de l’armée terroriste américaine qui tentait d’entrer dans la zone protégée du détroit d’Ormuz.

Par la grâce et la bienveillance de Dieu Tout-Puissant et Vengeur, tout mouvement désespéré de l’ennemi est sous la surveillance des vaillants et dévoués combattants de la marine du CGRI et sera fermement attaqué.

Le détroit d’Ormuz, cette voie d’eau stratégique, est sous le contrôle de la République islamique d’Iran, et tout mouvement de l’ennemi assassin d’enfants sera traité avec fermeté.

L’Amérique agressive doit savoir qu’elle n’a d’autre choix que de quitter la région et de renoncer à ses méfaits.