Attaque contre la candidate démocrate au poste de gouverneur de l'Ohio lors d'un événement électoral

Selon l'agence de presse Abna citant les médias, un homme armé a été arrêté lors d'un événement électoral dans l'État de l'Ohio après s'être précipité vers « Amy Acton », la candidate du Parti démocrate au poste de gouverneur de cet État.

Selon CBS, Jerry Green, shérif du comté de Mahoning, a déclaré que lors de cet incident survenu sur le site de l'exposition « Canfield », Patrick House, 38 ans, résident de l'Ohio, en se précipitant vers Acton, a renversé plusieurs personnes, dont deux personnes âgées en fauteuils roulants électriques, et les a blessées.

Il a ajouté que l'homme était armé de deux armes à feu et d'une arme blanche, mais que les membres de l'équipe de sécurité ont réussi à le maîtriser et à l'arrêter avant l'arrivée des policiers.

Wayne Penny Jr., candidat démocrate à la Chambre des représentants de l'Ohio, a également déclaré que des manifestants s'étaient rassemblés sous la tente du Parti démocrate, et que soudain, l'un d'eux s'est précipité vers Acton depuis la foule.

Vivek Ramaswamy, le candidat républicain au poste de gouverneur de l'Ohio, a également qualifié cet incident de « totalement inacceptable ».

Le gouverneur de l'Ohio, tout en exprimant sa satisfaction quant à la sécurité d'Acton, a souligné que la violence n'a pas sa place dans les événements politiques.