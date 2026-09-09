Israël ferme le consulat britannique à Jérusalem

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Anadolu, le régime israélien, en réponse à la décision du gouvernement britannique d'interdire l'importation de marchandises produites dans les colonies israéliennes, a annoncé la fermeture du consulat britannique à Jérusalem et l'interdiction d'entrée à 12 responsables britanniques dans les territoires occupés.

À cet égard, Gideon Sa'ar, ministre des Affaires étrangères du régime sioniste, a qualifié la décision britannique de « stupide » et a accusé le gouvernement travailliste de « promouvoir l'antisémitisme ».

Yaïr Lapid, chef de l'opposition au cabinet du régime sioniste, a également qualifié la décision britannique de « grave erreur » et a déclaré que le cabinet de Netanyahou est responsable de la création d'un « isolement diplomatique sans précédent » pour Israël.

De plus, Yitzhak Herzog, président du régime sioniste, a qualifié les sanctions britanniques d'« ingérence manifeste » dans les élections générales israéliennes qui doivent avoir lieu le 27 octobre prochain.

La Grande-Bretagne a annoncé mardi sa décision d'interdire le commerce de marchandises produites dans les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée.