Steve Hanke : la guerre de Trump contre l’Iran est une « catastrophe stratégique » pour les États-Unis

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : De son côté, le président américain Donald Trump, répétant ses affirmations et cherchant à convaincre une opinion publique américaine de plus en plus préoccupée par le rapport entre le coût et les bénéfices de la guerre contre l’Iran, ainsi que par les difficultés économiques intérieures, a déclaré que l’Iran était un pays vaincu et que les États-Unis contrôlaient le détroit d’Ormuz.

Dans ce contexte, Steve Hanke, professeur d’économie appliquée à l’université Johns Hopkins et ancien membre du Conseil des conseillers économiques sous l’administration Reagan, a évoqué dans un entretien avec l’agence de presse ABNA les conséquences économiques et sécuritaires de la guerre contre l’Iran pour Donald Trump, ainsi que le coût supporté par les États-Unis.

Il a souligné que le soutien populaire à Donald Trump avait diminué en raison de la guerre qu’il a choisie de mener contre l’Iran.

« Trump a payé le prix de cette guerre devant le tribunal de l’opinion publique, et il continuera de le payer », a-t-il déclaré.

Les coûts sécuritaires et politiques de la guerre pour les États-Unis

Steve Hanke a également souligné que, du point de vue sécuritaire, les États-Unis avaient payé un prix tout aussi considérable.

Selon lui, la Maison-Blanche a consommé d’importantes quantités de munitions, affaibli et limité les capacités de la marine américaine et révélé à Moscou et à Pékin les limites de la puissance des États-Unis.

Il a ajouté que la guerre menée par Trump avait également éloigné les alliés des États-Unis dans le Golfe, lesquels ont clairement indiqué qu’ils ne souhaitaient pas jouer un rôle dans une nouvelle escalade des tensions.

« Ce qui pourrait être le plus important, c’est que l’image des États-Unis et du régime sioniste a été gravement détériorée, tandis que l’image de l’Iran s’est améliorée », a-t-il affirmé.

Le détroit d’Ormuz, nouvel instrument de l’équilibre des pouvoirs

Interrogé sur la question de savoir si l’Iran, en s’appuyant sur la « géopolitique de l’énergie » et en bloquant les voies commerciales, était en train de redéfinir l’équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient au-delà de ses capacités militaires conventionnelles, Hanke a répondu que l’Iran avait rapidement compris qu’il pouvait contrôler le détroit d’Ormuz.

« L’Iran a rapidement compris qu’il pouvait contrôler le détroit d’Ormuz et continuera de contrôler ce détroit. En réalité, l’Iran contrôle désormais l’un des huit principaux goulets d’étranglement stratégiques du monde. Il est donc évident que l’Iran, en tant que puissance moyenne, a vaincu une superpuissance », a-t-il déclaré.

Pour expliquer cette situation, Hanke a fait référence à l’histoire de Lilliput et a ajouté :

« Comme dans l’histoire de Lilliput, l’Iran a enchaîné Gulliver, l’Oncle Sam. Chaque cycle de ce conflit place l’Iran dans une position plus forte et les États-Unis dans une position plus faible. »

La guerre frappe le portefeuille des Américains

Le professeur de l’université Johns Hopkins a ensuite été interrogé sur la possibilité que les politiques agressives de Trump contre l’Iran se transforment en un « autodestruction stratégique » pour sa position politique lors des prochaines élections, ainsi que sur le point de rupture du soutien de l’opinion publique au président américain.

« Je pense que ce seuil a déjà été franchi. Il l’a été lorsque la guerre a commencé à frapper le portefeuille des Américains », a-t-il déclaré.

Il a expliqué que les Américains pouvaient tolérer une grande partie des aventures de politique étrangère tant que celles-ci n’affectaient pas directement leur niveau de vie.

« Mais dès que la guerre affecte directement le coût de la vie des Américains, notamment à travers les prix du carburant ou de l’alimentation, le soutien au gouvernement qui poursuit cette guerre diminue. Lors des élections de mi-mandat, les guerres coûteuses constituent généralement une condamnation à mort », a-t-il ajouté.

Hanke a également commenté le discours de Trump présentant la hausse des prix du carburant comme un « petit coût » de la confrontation avec l’Iran et expliqué pourquoi cette argumentation ne parvenait pas à convaincre l’opinion publique américaine.

« Le discours politique de Trump n’a pas réussi à convaincre les gens pour deux raisons. Premièrement, ce discours constitue une insulte aux agriculteurs et aux camionneurs qui dépendent du diesel. Deuxièmement, il est évident qu’il s’agit d’une guerre religieuse financée et soutenue par les États-Unis. Cette réalité devient chaque jour plus évidente pour le peuple américain », a-t-il déclaré.

Recul de l’influence américaine et changement de l’équilibre régional

Évoquant ensuite les conséquences de cette guerre sur la position des États-Unis dans la région, Hanke a déclaré :

« La guerre choisie par Trump contre l’Iran a été une catastrophe stratégique. La puissance des États-Unis au Moyen-Orient diminuera considérablement à partir de maintenant, tandis que l’Iran et la Turquie se retrouveront en position dominante. »

Trump face au dilemme du retrait ou de l’escalade

Enfin, interrogé sur la question de savoir si Trump serait contraint d’opérer un retrait tactique et de réduire les tensions ou s’il chercherait, pour sortir de la crise de légitimité intérieure, à s’engager dans une « escalade contrôlée » du conflit, Hanke a estimé que le président américain se trouvait dans une situation difficile.

« Trump est dans une impasse, sa popularité est en baisse et aucune issue claire ne se présente à lui. La poursuite de la guerre ne fera qu’affaiblir davantage son soutien. Un retrait tactique constitue l’option logique et économiquement raisonnable », a-t-il déclaré.

Il a toutefois ajouté, en évoquant la manière d’agir de Trump :

« Mais nous parlons ici de Donald Trump. Sa méthode repose sur trois éléments : premièrement, attaquer, attaquer, attaquer ; deuxièmement, nier, nier, nier ; et troisièmement, “j’ai gagné, j’ai gagné, j’ai gagné”. »

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