Critique du silence de l'UNICEF face aux crimes contre les enfants iraniens

Selon l'agence de presse ABNA, le représentant de l'Iran à l'ONU mercredi, heure de New York, lors de la deuxième journée de la réunion du Conseil exécutif du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) à New York, a qualifié les « frappes aériennes et missiles des États-Unis et du régime sioniste » contre des civils sur le sol iranien de « crime de guerre et tentative de génocide » et a demandé à l'UNICEF, au lieu de rester silencieux, de condamner clairement ces frappes et de placer les preuves documentées concernant les victimes enfants au cœur des priorités de ses programmes mondiaux.

Le représentant iranien, critiquant la position de l'UNICEF face aux attaques contre l'école de Minab et d'autres zones, a déclaré : « Lorsque des enfants sont tués ou que leurs droits sont grossièrement violés, le silence ne peut être considéré comme une neutralité. Une organisation défendant les droits des enfants doit être prête à condamner clairement ces violations, à agir pour le respect du droit international et à maintenir la protection des enfants au centre de l'attention mondiale. »

Il a également appelé l'UNICEF à coopérer avec les mécanismes de responsabilité de l'ONU afin que les preuves de violations des droits des enfants aboutissent à la « recherche de la vérité, à la responsabilité et à une réparation adéquate ».

À la suite des propos du représentant de la République islamique d'Iran, le représentant des États-Unis a tenté dans ses déclarations de justifier les actions agressives des États-Unis et a affirmé que Washington agissait conformément au droit de la guerre pour éviter de porter atteinte aux personnes et aux installations civiles.

Le représentant de la République islamique d'Iran, en réaction aux allégations du représentant américain, a qualifié ses propos de « désinformation, d'accusations sans fondement et de tentative vaine de détourner l'opinion publique des crimes barbares des deux régimes que sont les États-Unis et Israël » et a souligné que le silence face à cette catastrophe équivaut à « une complicité de fait dans le crime ».

Le représentant iranien, indiquant que dans son discours il n'avait évoqué qu'« une infime partie » des atrocités, a déclaré que l'ampleur du crime est bien plus grande que le martyr de 168 élèves de l'école de Minab, les martyrs du gymnase de Lamerd et les récents martyrs de la cérémonie de mariage de Sirik.

Le représentant iranien a précisé que les statistiques ne se limitent pas à ces martyrs et à « environ 40 autres enfants » tués pendant la guerre de 12 jours de Khordad 1404 (juin 2025).

Il a souligné : « Ces dossiers ne seront jamais classés et nous utiliserons toutes les voies juridiques internationales pour les poursuivre jusqu'à l'obtention de la justice. »