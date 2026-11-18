Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Amihai Mittelman, spécialiste de l’ingénierie des structures souterraines à l’université Ariel, a affirmé qu’« il n’existe aucune solution miracle pour détruire les tunnels ». Selon lui, une grande partie des réseaux souterrains de Gaza, du Liban et d’Iran a résisté aux opérations visant à les anéantir.

D’après les estimations israéliennes, le réseau de tunnels de Gaza s’étendait sur une longueur totale comprise entre 500 et 1 000 kilomètres avant le 7 octobre 2023. Mittelman estime que les services de sécurité du régime occupant n’ont pris pleinement conscience de son ampleur qu’après le déclenchement de la guerre. Les tunnels présentent des profondeurs variables : certains se trouvent à environ 10 mètres sous terre, tandis que d’autres descendent jusqu’à 30 ou 40 mètres. Le réseau comprend aussi bien des passages étroits que de vastes espaces utilisés comme centres de commandement.

L’expert a reconnu les limites des méthodes employées par l’armée du régime occupant pour détruire ces infrastructures, notamment l’injection d’eau et les explosions. Les portes anti-explosion ont empêché l’eau d’atteindre certaines parties du réseau. Dans plusieurs cas, l’eau est remontée à la surface au lieu de pénétrer dans les tunnels. De même, l’utilisation de grandes quantités d’explosifs n’a provoqué que des effondrements localisés, susceptibles d’être réparés, sans entraîner la destruction complète du réseau.

Mittelman considère l’injection de béton comme une méthode plus efficace pour condamner les tunnels, mais souligne son coût particulièrement élevé. Selon son estimation, le blocage d’un réseau de 1 000 kilomètres de long et de deux mètres de large nécessiterait environ deux millions de mètres cubes de béton. Le coût initial de l’opération atteindrait près d’un milliard de shekels, sans compter les frais de transport et de mise en œuvre.

Il a également expliqué que la nature sablonneuse du sol de Gaza et la présence de roches tendres facilitent la reconstruction des parties endommagées du réseau par le Hamas.

Concernant le Liban, l’expert a indiqué que les tunnels du Hezbollah, dans le sud du pays, ont été creusés dans des formations rocheuses dures, ce qui rend leur destruction totale difficile, même en ayant recours à de grandes quantités d’explosifs. Selon lui, les bombardements israéliens n’ont provoqué que des effondrements et des dégâts localisés, sans anéantir l’ensemble du réseau. Les parties endommagées pourraient, elles aussi, être reconstruites.

Évoquant l’Iran, Mittelman a souligné que Téhéran avait tiré parti des chaînes montagneuses pour construire ses infrastructures souterraines, notamment des villes de missiles et des installations liées à son programme nucléaire, à des profondeurs pouvant atteindre 100 mètres ou davantage.

La profondeur de ces installations rend leur destruction extrêmement difficile, même à l’aide de bombes anti-bunker. L’expert a précisé qu’aucune garantie ne permettait d’affirmer que ces armes pourraient atteindre les profondeurs visées. Il a également exprimé des doutes quant à l’efficacité du projet du régime occupant consistant à utiliser successivement deux bombes anti-bunker pour détruire des installations iraniennes profondément enfouies.

Selon ce scénario, la première bombe devrait pénétrer jusqu’à 50 mètres de profondeur, puis la seconde emprunter le même passage pour atteindre 50 mètres supplémentaires. Mittelman a toutefois rappelé que même la pénétration de la première bombe jusqu’à la profondeur prévue n’était pas garantie.

Il a enfin mis en avant les capacités d’ingénierie de l’Iran dans la construction et la reconstruction de ses infrastructures souterraines. Le pays pourrait, selon lui, remettre en état les tunnels endommagés au cœur des montagnes en aménageant de nouvelles entrées et en rouvrant des passages.

« La physique ne permet pas d’obtenir une victoire absolue avec les moyens dont nous disposons actuellement », a conclu l’expert.

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