Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon le quotidien Al-Araby Al-Jadeed, les deux responsables, qui ont requis l’anonymat, ont indiqué que les autorités saoudiennes s’attendaient à ce que la campagne militaire se poursuive pendant six mois supplémentaires. Riyad chercherait ainsi à permettre à ses alliés yéménites d’obtenir des gains sur le terrain avant d’entamer toute négociation avec le gouvernement et les forces armées yéménites.

D’après Reuters, une troisième source au fait des projets saoudiens a révélé que Riyad estime qu’un soutien offensif des États-Unis à ses opérations militaires au Yémen pourrait modifier le cours de la guerre et permettre aux forces soutenues par le royaume de réaliser des avancées militaires en quelques semaines. Cette source a toutefois précisé que l’administration du président américain Donald Trump avait jusqu’à présent refusé de fournir un tel soutien.

Les trois sources estiment également qu’un accord mettant fin au conflit plus large contre l’Iran pourrait contribuer à réduire les tensions et les affrontements au Yémen. De son côté, un responsable du ministère saoudien des Affaires étrangères a refusé de commenter les informations communiquées à Reuters par les responsables occidentaux.

Sur le terrain, l’un des responsables occidentaux a indiqué à Reuters que les forces saoudiennes et yéménites réorganisaient leurs rangs après les défaites et les replis qu’elles ont subis face aux forces armées yéménites sur la côte ouest du Yémen et dans les zones proches du détroit de Bab el-Mandeb. Selon lui, ces forces élaborent également des plans pour défendre la ville d’Aden contre une éventuelle avancée des forces armées yéménites. Elles pourraient par ailleurs déplacer leurs opérations offensives vers les fronts de l’est du pays.

Ces évaluations interviennent alors que les affrontements militaires s’intensifient au Yémen. Après avoir réalisé des avancées sur la côte occidentale du pays, les forces armées yéménites ont pris le contrôle de la zone du détroit de Bab el-Mandeb. Les forces placées sous commandement saoudien ont ensuite réussi à reprendre certaines positions aux abords du détroit, avant de se retirer de ces zones ces derniers jours, affirmant vouloir concentrer leurs efforts sur la défense d’Aden.

Parallèlement, l’Arabie saoudite a annoncé lundi un changement à la tête de la coalition militaire qu’elle dirige au Yémen. Des modifications au sein du commandement militaire yéménite devraient également intervenir.

Dans les derniers développements, la coalition dirigée par l’Arabie saoudite a annoncé mercredi avoir mené une opération militaire contre les forces armées yéménites. Elle a affirmé avoir détruit 60 cibles militaires dans les provinces de Sanaa, Hodeïda, Amran et Saada.

La coalition a également prétendu avoir intercepté, au cours de deux incidents distincts survenus mercredi, deux missiles de croisière tirés par les forces armées yéménites en direction de la région de Riyad.

Dans le même temps, les forces soutenues par l’Arabie saoudite ont dépêché des équipements et des renforts militaires dans le district de Tur al-Baha et ses environs. Ce déploiement s’inscrit dans le cadre des efforts visant à protéger Aden contre une avancée des forces armées yéménites, après le retrait des forces alliées de Riyad de positions situées près du détroit de Bab el-Mandeb.

Les affrontements actuels ont repris en juillet 2026, après environ quatre années de relative accalmie consécutives à la trêve entrée en vigueur en avril 2022. La confrontation s’est intensifiée le 20 juillet, lorsque les forces armées yéménites ont annoncé le lancement d’une nouvelle phase d’escalade contre l’Arabie saoudite, visant notamment les intérêts économiques du royaume et les voies maritimes qui lui sont liées en mer Rouge.

L’ampleur des combats s’est ensuite accrue en septembre dernier, particulièrement sur la côte occidentale du Yémen ainsi que dans les provinces de Taëz et de Hodeïda. Ces développements, intervenus parallèlement à des échanges d’attaques entre les forces armées yéménites et l’Arabie saoudite, ont mis fin à la période précédente de calme et de désescalade.

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