Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Le 17 novembre 2026, réagissant à un reportage de CNN faisant état d’allégations selon lesquelles l’Iran aurait préparé une attaque contre des responsables américains, Donald Trump a menacé Téhéran de conséquences sans précédent si une telle attaque venait à se produire. Dans le même temps, la Maison-Blanche a indiqué qu’aucune menace crédible contre le territoire américain n’avait été identifiée. Le secrétaire d’État Marco Rubio a également déclaré qu’il n’existait pas de menace imminente contre Washington. Ce décalage entre les déclarations présidentielles et les évaluations officielles soulève une question : pourquoi recourir à un langage aussi menaçant en l’absence de preuves publiques d’un danger immédiat ?

Pour comprendre les enjeux de cette rhétorique, le précédent irakien mérite d’être rappelé. En 2003, l’administration de George W. Bush avait mis en avant l’existence présumée d’armes de destruction massive en Irak pour justifier l’invasion du pays. Les enquêtes menées après l’occupation n’ont toutefois pas confirmé la présence des stocks d’armes annoncés. Cette guerre ne s’est pas limitée à la chute du régime irakien : elle a entraîné la destruction d’infrastructures, une insécurité durable et la mort d’un grand nombre de civils. Selon un rapport de la Banque mondiale, au moins 180 000 civils irakiens ont été tués dans les violences entre 2003 et 2017. D’autres estimations et éléments avancés dans le débat public font état d’un bilan pouvant approcher le million de morts sur l’ensemble de la période de l’invasion et de la présence américaine en Irak.

Le contraste historique entre les accusations visant l’Iran et le passé militaire des États-Unis est également mis en avant. L’Iran, qui a été la cible de l’agression militaire irakienne en 1980, n’a jamais utilisé de bombe atomique ni de bombe sale. Les États-Unis sont, en revanche, le seul pays à avoir utilisé des armes nucléaires en temps de guerre, lors des bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki. Leur armée a également eu recours à l’agent orange et à d’autres défoliants chimiques pendant la guerre du Vietnam, un usage documenté par le ministère américain des Anciens Combattants.

Ce bilan ne se limite pas aux conflits du passé. Les États-Unis ont joué un rôle militaire direct dans les guerres d’Afghanistan et d’Irak et ont été un important fournisseur d’armes au régime sioniste dans le cadre de la guerre à Gaza. En juin 2024, Reuters rapportait que Washington avait envoyé plus de 10 000 bombes de 2 000 livres vers les territoires occupés. En Iran, les attaques meurtrières contre une école de filles à Minab et un complexe sportif à Lamerd ont, quant à elles, fait l’objet d’examens par des instances internationales. Les éléments évoqués à propos de ces frappes sont présentés comme ne laissant guère de doute sur leur caractère délibéré.

Du point de vue de la guerre cognitive, le principal risque de ces déclarations réside dans l’inversion des rôles entre accusateur et victime dans l’opinion publique. Présenter l’Iran comme une menace chimique ou radiologique sans rendre publiques des preuves à l’appui peut contribuer à créer un climat favorable à l’acceptation d’une escalade militaire. La répétition d’expressions telles que « bombe sale », « menace mortelle » ou « réponse sans précédent » risque également d’atténuer la sensibilité de l’opinion internationale aux conséquences d’une éventuelle attaque contre l’Iran. Une décision offensive pourrait alors être présentée comme une mesure nécessaire pour prévenir une catastrophe, plutôt que comme le choix d’engager une nouvelle guerre.

Il n’est toutefois pas possible d’affirmer avec certitude que les propos de Donald Trump s’inscrivent dans un plan arrêté en vue d’une offensive de grande ampleur. Leur mécanisme médiatique présente néanmoins des similitudes avec les arguments diffusés avant la guerre d’Irak, ce qui appelle à la vigilance. Le danger est qu’une accusation non démontrée finisse progressivement par se substituer aux faits, tandis que l’opinion publique ne découvre la réalité qu’une fois la guerre déclenchée et les vies de milliers de civils exposées au danger.

L’expérience irakienne rappelle ainsi qu’une guerre peut commencer bien avant le lancement du premier missile, par la construction d’un récit destiné à la légitimer. La communauté internationale est donc appelée à ne pas laisser de nouvelles accusations relatives aux armes de destruction massive, en l’absence de preuves indépendantes et vérifiables, devenir un prétexte à l’extension d’un conflit et à la mort de civils.

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