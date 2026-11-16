Selon l'agence de presse ABNA, citant le portail d'information du ministère égyptien des Affaires étrangères, le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdel Ati et le ministre pakistanais des Affaires étrangères Mohammad Ishaq Dar ont eu un entretien téléphonique.

Lors de cet entretien téléphonique, des consultations ont eu lieu sur les développements régionaux et les efforts en cours pour contenir les tensions et empêcher l'élargissement du cadre du conflit.

Les deux parties ont ensuite échangé leurs vues sur les efforts et propositions présentés pour contenir la crise et ont souligné l'importance de la poursuite de la coordination et de la coopération communes pour créer les conditions d'une reprise du dialogue, du processus diplomatique et des négociations entre l'Amérique et l'Iran.

Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte et du Pakistan ont également jugé nécessaire l'intensification des activités diplomatiques et la coordination des efforts dans le cadre du mécanisme quadrilatéral régional afin de soutenir les efforts visant à réduire l'intensité des tensions et à rétablir la stabilité dans la région.